В «Матросской тишине» скончался вор

В больнице СИЗО-1 («Матросская тишина») скончался от сердечной недостаточности осужденный за кражу на один год колонии, сообщил официальный представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Накануне в час ночи в палате интенсивной терапии больницы в СИЗО-1 скончался Анвар Эшанкулов, 1977 года рождения, осужденный 20 ноября прошлого года по ст. 158 УК России (кража) на один год лишения свободы в колонии строгого режима», — сказал Цыганков.



Он отметил, что ,как предварительно заключили врачи, смерть Эшанкулова наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает gazeta.ru. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.



