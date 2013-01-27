В «Матросской тишине» скончался вор
27 января 2013, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
В больнице СИЗО-1 («Матросская тишина») скончался от сердечной недостаточности осужденный за кражу на один год колонии, сообщил официальный представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
«Накануне в час ночи в палате интенсивной терапии больницы в СИЗО-1 скончался Анвар Эшанкулов, 1977 года рождения, осужденный 20 ноября прошлого года по ст. 158 УК России (кража) на один год лишения свободы в колонии строгого режима», — сказал Цыганков.
Он отметил, что ,как предварительно заключили врачи, смерть Эшанкулова наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает gazeta.ru. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.