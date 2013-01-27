Новые аварии на энергосетях на юге России

В Краснодарском крае в воскресенье без электроснабжения остались около 10 тысяч человек в 8 населенных пунктах в Кущевском и Щербиновском районах. Из-за шквалистого ветра и налипания снега не выдерживали провода. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

Ведутся восстановительные работы.

В настоящее время на месте работает 100 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России – 15 человек, 3 единицы техники, передает пресс-служба кубанского главка МЧС России.

В Ростовской области, где по аналогичным причинам накануне без света остались около 8 тысяч человек, ремонт на линиях электропередачи завершен.