Жертвами пожара в Москве стали узбеки, приехавшие на заработки

Столичные полицейские обнаружили документы жертв пожара на Херсонской улице. Оказалось, что семеро пострадавших и двое погибших – граждане Узбекистана. Возгорание произошло в подвале 24-этажной новостройки накануне.

Пожар произошел из-за того, что рабочие готовили пищу на плите с газовым баллоном, на установку которых у них не было разрешения. Ранее распространенная радом СМИ информация от «источников в правоохранительных органах» о том, что причиной возгорания могло стать замыкание силового кабеля, не соответствует действительности. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". В рамках расследования дела сотрудники полиции допросили и задержали директора управляющей компании, в чьем ведении находилось здание по улице Херсонская, 43.



