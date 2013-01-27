На Дону в жилом доме сгорели 4-летние близнецы: мальчик и девочка

В Ростовской области проводится доследственная проверка по факту гибели накануне двух детей в результате пожара, который произошел на улице Степной в 3 километрах от хутора Черниговский Пролетарского района на животноводческой точке.

После тушения пожара в жилом доме были обнаружены тела двойняшек - мальчика и девочки 2008 года рождения.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области проводится доследственная проверка", - сообщает в воскресенье пресс-служба СКР.

По предварительным данным, причиной пожара явилось возгорание домовладения от открытого огня печи. Дети на момент пожара находились в доме одни в отсутствие матери.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.