На Дону в жилом доме сгорели 4-летние близнецы: мальчик и девочка
27 января 2013, 13:28 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
В Ростовской области проводится доследственная проверка по факту гибели накануне двух детей в результате пожара, который произошел на улице Степной в 3 километрах от хутора Черниговский Пролетарского района на животноводческой точке.
После тушения пожара в жилом доме были обнаружены тела двойняшек - мальчика и девочки 2008 года рождения.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области проводится доследственная проверка", - сообщает в воскресенье пресс-служба СКР.
По предварительным данным, причиной пожара явилось возгорание домовладения от открытого огня печи. Дети на момент пожара находились в доме одни в отсутствие матери.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.