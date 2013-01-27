В Барнауле ледяная глыба проломила крыши трёх автомобилей на парковке

В Барнауле ледяная глыба упала на три припаркованных автомобиля в центре города с крыши здания на проспекте Ленина, 37. Пострадали три человека, которые шли в этот момент по тротуару. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Женщину с двумя детьми, которых накрыла "снежная лавина" доставили в городскую больницу. После осмотра их отпустили на амбулаторное лечение.

Как отмечается, три легковых автомобиля - Тойота-Витц, Тойота-Клюгер и Сузуки-Гранд-Витара - серьезно повреждены. У машин проломлены крыши и выбиты стекла. Сейчас идет разбирательство между владельцами пострадавших авто и управляющей компанией, которая обслуживает дом у ТЦ "Проспект", с которого упала ледяная глыба.

"АН" писали, что в Горно-Алтайске в минувшую среду снежный ком с крыши поликлиники рухнул на автомобиль, припаркованный в запрещенном месте, в результате чего мужчина получил травму спины.