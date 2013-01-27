В Кемеровской области в аварийной шахте №7 спасатели нашли тела горняков

В Кемеровской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на ОАО "Шахта №7" Прокопьевского района. За минувшие сутки проведена разведка конвейерного штрека 5209. Без признаков жизни найдены четверо горнорабочих, судьба которых до сегодняшнего дня была неизвестна.

"В течение дня их тела будут подняты на поверхность", - говорится в сообщении кемеровского главка МЧС России.

Как сообщают специалисты, пожар на конвейерном штреке отсутствует, на протяжении всего конвейерного штрека имеются частичные обрушения кровли, разрушен ленточный конвейер, вся почва выработки пересыпана обрушенной породой.

"АН" писали, что в шахте, где произошел взрыв бурят скважины и ставят перемычки.

Напомним, инцидент на шахте в Кузбассе произошел в ночь на 20 января, когда в ней находились 77 человек. Спасти удалось 69 из них, четверо погибли, столько же числятся пропавшими без вести. По мнению специалистов, вероятность того, что они могли выжить, близка к нулю. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ноябре семь горняков пострадали при взрыв газа на участке №2 в лаве №644 на шахте "Грамотеинская" в городе Белово Кузбасса.