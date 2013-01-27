В Иране взрыв диверсантов уничтожил ядерный объект в Форду?

В Иране на одном из подземных ядерных заводов в Форду, на котором производилось обогащение урана до степени 20%, произошла диверсия. Мощный взрыв, как стало известно американским СМИ, произошедший на объекте в Форду еще в понедельник утром, практически полностью уничтожил всю инфраструктуру.

240 работников ядерного центра остались под землей. Спасателям так и не удалось до них добраться. Источник новостного портала WND получил эти сведения от одного из охранников объекта. По его словам, взрыв был настолько мощным, что рухнули все здания в радиусе 5 км.

Власти Ирана сразу объявили закрытой военной зоной всю территорию в радиусе 24 км от места взрыва. В течение нескольких часов была перекрыта скоростная трасса, ведущая из Тегерана в священный шиитский город Кум.

Ядерный объект в Форду находится на глубине 90 м под землей. Подземные корпуса с внешним миром связывали два подъемника. Они полностью разрушены. Первый подъемник доставлял работников в отсек центрифуг. В момент взрыва он находился на глубине 73 м. Второй подъемник находился в нижней точке, в момент взрыва он был гружен тяжелым оборудованием и баллонами с газообразным гексафлуоридом урана, сообщает Курсор.

На ядерном заводе были предусмотрены два аварийных выхода и две аварийные лестницы. Но одна из аварийных лестниц не была достроена, а вторую разрушило взрывом. Аварийный выход тоже практически полностью блокирован обломками.

По версии властей Ирана, совершена диверсия. По данным следствия, взрывчатку завозили на объект постепенно, под видом тяжелого оборудования и гексафлуорида урана. Эпицентр взрыва находился в третьем отсеке центрифуг, который расположен прямо над хранилищем обогащенного урана.

Авторы сайта WND передали всю эту информацию перед публикацией представителям администрации США, но те предпочли не публиковать никакой реакции по этому поводу. Факт взрыва в Форду не получил подтверждения из официальных источников.

По информации из других источников, стратегия диверсий и тайных операций призвана заменить необходимость в крупномасштабной военной операции против иранских ядерных объектов.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад во вторник созвал срочное заседание с участием глав иранских разведслужб и руководителей ядерной программы, сообщает Росбалт. Реактор в Форду - главный объект по обогащению урана, где работает 2700 центрифуг. Именно о нем говорил премьер-министр Израиля Беньямин Нетанияху в своем выступлении в ООН. По мнению экспертов, 20-процентный уран, который получают в Фордо, можно превратить в ядерное топливо для бомбы в течение считанных недель.

Напомним, США, Израиль и ряд европейских стран обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает.