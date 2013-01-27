В Москве задержан директор управляющей компании сгоревшего дома на Херсонской

В Москве в рамках расследования уголовного дела о гибели 10 гастарбайтеров при пожаре сотрудники полиции допросили и задержали директора управляющей компании, в чьем ведении находилось здание по улице Херсонская, 43.

Об этом сообщил московский главк МВД РФ.

"Следственным управлением УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении полиции. По этой статье, если его признают виновным, директор может получить срок до 7 лет лишения свободы.

"АН" писали, что состояние строителей из Средней Азии, выживших при крупном пожаре в строящемся здании на Херсонской, оценивается как тяжёлое.