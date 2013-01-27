В Москве спасатели эвакуировали 400 человек из-за пожара в главном здании МГУ

В Москве утром воскресенье возник пожар в столовой в цокольном этаже корпуса "Б" главного здания МГУ по адресу: Воробьевы горы, 1. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

В 07:50 произошло возгорание в цокольном этаже корпуса «Б» здания МГУ. Эвакуировано 400 человек.

В 08.20 возгорание ликвидировано на площади 10 м2. На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.