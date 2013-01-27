Майора полиции, устроившего ДТП в субботу утром на Ленинском, уволили (ВИДЕО)

В Следственном комитете РФ назвали имя, звание и должность сотрудника полиции, устроившего в минувшую субботу утром в пьяном виде на личном автомобиле «Рендж Ровер Спорт» смертельное ДТП на Ленинском проспекте.

Майор Сергей Дронов, начальник смены дежурной части Центра специального назначения задержан. Дронова вместе с начальником его отдела уже уволили из полиции. Заместитель по кадровой и воспитательной работе понижен в должности. Еще двум сотрудникам отдела, связанным с кадровой работой, объявлено о неполном служебном соответствии.

По версии следствия, 26 января 2013 года примерно в 8 часов утра начальник дежурной смены 2 отделения 2 отдела Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России майор полиции Сергей Дронов, управляя автомашиной «Рендж Ровер Спорт» и двигаясь по Ленинскому проспекту от площади Гагарина в сторону Калужской площади, в районе дома № 8 пересек двойную сплошную линию разметки и совершил столкновение с грузовой автомашиной «ВИС» и автомашиной «Форд Транзит». В результате совершенного ДТП водитель автомашины «ВИС», от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.



37-летний полицейский Дронов накануне был задержан и направлен на прохождение медицинского освидетельствования на предмет установления состояния алкогольного опьянения. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.