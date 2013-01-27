В Солнечногорском районе Подмосковья сгорел склад пластиковых окон

В Московской области в ночь на воскресенье сгорел склад комплектующих для пластиковых окон в деревне Дурыкино Солнечногорского района. На ликвидацию открытого горения пожарным понадобилось 2,5 часа.

Сгорело строение ангарного типа площадью 20 на 25 метров, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Московской области.

Для ликвидации последствий пожара задействовано 38 чел., 9 ед. техники, из них от МЧС 15 чел., 3 ед. техники.

Работы продолжаются.

Дальнейшая информация уточняется.