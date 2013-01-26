На мусороперерабатывающем заводе в Бресте произошел взрыв

На мусороперерабатывающем заводе в Бресте в субботу произошел взрыв, по предварительной информации, ранены два человека, потерпевшие с осколочными ранениями ног срочно госпитализированы в больницу.

ЧП произошло в цехе приемки и сортировки, взрыв раздался, когда разгружался привезенный мусор, в причинах происшествия разбираются сотрудники милиции и прокуратуры, передают Интернет-СМИ.