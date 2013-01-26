Состояние строителей, выживших при пожаре, оценивается как тяжёлое

Состояние строителей, выживших при крупном пожаре в Москве в строящемся здании на Херсонской улице, оценивается как тяжёлое, в огне погибли десять человек,семеро рабочих были госпитализированы, четверо в реанимации.

Все потерпевшие - выходцы из Средней Азии, строители работали и жили в горевшем здании.