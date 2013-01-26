В Москве возбуждено дело по факту пожара, в котором погибли строители, пожар произошел на юго-западе Москвы по адресу Херсонская улица, дом 43, огонь был локализован около 14.00, погибли, по последним данным, 10 строителей.

Пожар произошел в здании новостройки, погибшие и работали, и жили на объекте незавершенного строительства,

следователи находятся на месте происшествия. Всего из пожара спасено 10 человек, семеро госпитализированы.

Погибшие - уроженцы Средней Азии, предварительной причиной названо использование неисправного электронагревательного прибора.