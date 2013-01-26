Десять человек погибли на пожаре в Москве, четверо в реанимации

Десять человек погибли на пожаре в Москве на Херсонской улице, четверо в реанимации, ранее АН сообщили со ссылкой на свой источник, что погибли девять человек. Потерпевшие - рабочие, жившие в строящемся здании.

По данным источника в ГУМЧС по столице, горели строительные материалы,площадь пожара составила 200кв.м., предварительная причина пока не названа, предполагается, что рабочие обогревались неисправными электроприборами.

В реанимации находятся четверо потерпевших, еще трое госпитализированы.