Латвийскому программисту грозит 67 лет американской тюрьмы

Обвинения в создании и распространении вируса, поразившего более миллиона компьютеров по всему миру, было предъявлено группе хакеров прокуратурой Южного округа Нью-Йорка и ФБР. В группу входят латвийский программист Денис Чаловский, россиянин Никита Кузьмин и гражданин Румынии Михай Паунеску.

«Обвиняемые похищали банковскую информацию в США и других странах, используя вредоносный компьютерный код, известный как «вирус Гози». Они использовали данные для получения доступа к банковским счетам десятков тысяч человек без их ведома и разрешения, а затем похищали деньги для собственной выгоды», - говорится в заявлении американской прокуратуры.

По данным следствия, вирус использовался с 2005 по март 2012 года – вначале в Европе, а с 2010 года – в США. В числе «инфицированных» 40 тысяч американских компьютеров оказались даже около 160 компьютеров Национального управления космоса и аэронавтики NASA. Ущерб от действий компьютерных взломщиков оценивается как минимум в 50 миллионов долларов.

Создателем вируса американцы называют 25-летнего москвича Никиту Кузьмина. Кузьмин находится под арестом в США, где был задержан в 2010 году во время поездки в Калифорнию. В настоящее время Чаловский находится в Латвии, а Паунеску – в Румынии. Американскими властями начата процедура экстрадиции Чаловского и Паунеску в Нью-Йорк.

О задержании Чаловского в конце прошлого года в Риге написали все латвийские газеты. Необычный для Латвии захват проходил в духе американских боевиков: спецназовцы спустились с крыши девятиэтажки на тросах в квартиру, которая находится на 6-м этаже, забросили через окна шумовые гранаты, а затем ворвались и сами бойцы.

Чаловский, находящийся под арестом в Риге, обжаловал свою выдачу США. Заседание Верховного суда по рассмотрению вопроса об отмене экстрадиции назначено на 30 января.

Троице кибер-мошенников грозит заключение в американской тюрьме: Кузьмину - до 95 лет лишения свободы, Чаловскому - до 67 лет, Паунеску - до 60 лет.