Два взрыва прогремели в Дербенте

В дагестанском городе Дербент произошли два взрыва - под автомобилем и в подъезде жилого дома. Пострадавших нет.

По информации правоохранительных органов, 25 января примерно в 23.20 на улице Чапаева имел место взрыв. Предположительно, сработало взрывное устройство, прикрепленное под днищем машины, принадлежащей сотруднику дербентской полиции.

Через несколько минут произошел второй взрыв – в подъезде его дома. Обошлось без жертв. Подробности произошедшего выясняются.