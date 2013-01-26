Сегодня в Москве при пожаре на Херсонской улице погибли девять человек, пожар возник в строящемся офисном здании,в результате пожара девять рабочих отравились продуктами горения, причины пожара выясняются.

По данным источника в ГУМЧС по Москве, двое рабочих госпитализированы, девять человек спасти не удалось - они отравились угарным газом.

Все потерпевшие не смогли покинуть горящие здание, причины пожара выясняются.