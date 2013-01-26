Сергей Полонский собрался писать книгу о себе

Сергей Полонский в своем рукописном заявлении, опубликованном в его микроблоге, упомянул о возможной книге на основе всего, что происходило и продолжает происходить с ним и его двумя друзьями в Камбодже за последний месяц.

В микроблоге он описал все, что происходило с ним на злополучном корабле с моряками, отметив, что «дальнейшее описание происходящего не поддается описанию и войдет в книгу».

В своем заявлении Полонский также отметил, что после ареста их проверили на наличие следов алкоголя и наркотиков в крови, но ничего не нашли. Также с ними была проведена психологическая экспертиза, которая подтвердила их «нормальное психологическое состояние, несмотря на ужас всего происходившего».

Заключенный вместе с бизнесменом Сергеем Полонским россиянин Александр Карачинский рассказал, как они встретили Новый год, прикованные наручниками к окну двухэтажного дома на окраине Сиануквиля, среди мусора и разбитых столов:

«В качестве туалета – бутылка из-под воды, которую нам удалось выпросить в долг. Второй вариант – полиэтиленовый пакет. В углу – ведро. Полонский, предугадав тогда Костины (Баглай – третий арестованный – прим. «АН-онлайн») мысли, произнесет впоследствии ставшую уже крылатой фразу: «Не ссыте в ведро, а то они и срать туда заставят». Так, с цепями на ногах, лежа на кафельном полу, в окружении бутылок с мочей мы пожелали друг другу счастья в наступившем новом 2013, и провалились в долгожданный, прерывистый сон».

Обоих товарищей Полонского, которые также были арестованы за нападение на камбоджийских моряков, во вторник 29 января допросят в суде Сиануквиля.

Как ранее сообщил российский консул в Камбодже Павел Сеськанов, следствие в отношении троих арестованных продолжается так долго из-за загруженности судьи-следователя, который ведет их дело – он также ведет еще несколько десятков дел. По словам Сеськанова, обычно срок следствия по одному делу в стране длится до трех месяцев.