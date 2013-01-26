Из-за пожара в Подъездном переулке Петербурга без жилья осталось 67 человек

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщает о количестве пострадавших от пожара в доме №13 в Подъездном переулке - 67 человек будут временно размещены в семейном общежитии в Славянке.



Как сообщает пресс-служба омбудсмена со ссылкой на администрацию Адмиралтейского района, в доме проживают 32 семьи. Количество пострадавших насчитывает 67 человек, однако некоторые жильцы до сих пор не знают о случившемся (находятся в отъезде или на работе).



«Точное число несовершеннолетних пока не называется. Однако, по информации социальных служб, все они находятся в безопасности под присмотром законных представителей», - говорится в сообщении.



Погорельцев временно разместили в здании соседней школы, обеспечили горячим питанием и теплой одеждой, пишет Фонтанка. У нескольких женщин случился приступ истерики, с ними работают психологи МЧС и Центра социальной помощи семье и детям. Организацию переезда в семейное общежитие в Славянке взяла на себя районная администрация.

В доме также проживало около 70 военнослужащих. Вопросом их размещения занимаются сотрудники военной комендатуры.