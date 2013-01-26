В Самарской области 38-летний мужчина погиб в цистерне нефтевоза

В Самарской области накануне глубокой ночью дежурная смена поисково-спасательного отряда выехала в село Большая Черниговка, на улицу Дорожную, чтобы извлечь тело погибшего рабочего из полуприцепа автоцистерны.

В пятницу во время приемки груза произошло засорение трубопровода. Мужчина, 1974 года рождения, в респираторе спустился внутрь грузовой емкости, чтобы устранить неполадку. По неустановленным причинам выбраться оттуда он не смог.

Работы по эвакуации тела погибшего осложнило то, что автоцистерна была разделена четырьмя переборками с узкими отверстиями. Через заливной люк спасатели в дыхательных аппаратах проникли внутрь цистерны.

Тело рабочего они обнаружили в противоположном направлении от выхода. Возможно, мужчина, надышавшись парами нефтепродуктов, потерял способность ориентироваться и не смог самостоятельно выбраться. Об этом говорится в сообщении поисково-спасательной службы Самарской области.

Протянув веревки, внутри цистерны тело передавали с рук на руки через отсеки. Работы были осложнены замкнутостью помещения и сильной загазованностью воздуха внутри цистерны. Почти четыре часа потребовалось, чтобы вытащить тело наверх.

В спасательной операции было задействовано 5 спасателей, 5 комплектов дыхательных аппаратов и аварийно-спасательный автомобиль ПСС.