В Самаре из-за прорыва трубопровода мерзнут более 500 человек
26 января 2013, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Промышленном районе Самары произошел порыв трубопровода, в результате чего без теплоснабжения остались три многоквартирных дома, в которых проживают 586 человек, в том числе 93 ребенка.
Сообщение о порыве трубопровода на проспекте Кирова, 214 поступило в МЧС в 10:05. На месте аварии работают аварийно-ремонтные бригады.
После завершения откачки воды из теплокамеры будет определен характер повреждения и объем проводимых работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.