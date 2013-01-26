В Самаре из-за прорыва трубопровода мерзнут более 500 человек

Сегодня в Промышленном районе Самары произошел порыв трубопровода, в результате чего без теплоснабжения остались три многоквартирных дома, в которых проживают 586 человек, в том числе 93 ребенка.

Сообщение о порыве трубопровода на проспекте Кирова, 214 поступило в МЧС в 10:05. На месте аварии работают аварийно-ремонтные бригады.

После завершения откачки воды из теплокамеры будет определен характер повреждения и объем проводимых работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.







