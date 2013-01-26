В Москве сегодня утром пьяный полицейский протаранил на встречной полосе два автомобиля и троллейбус. В результате ДТП на Ленинском проспекте напротив дома 8 погиб человек.

Начальник смены дежурной части центра специального назначения МВД России, двигаясь в 8 утра на личном автомобиле Land Rover, не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения . В настоящее время виновник аварии задержан, вместе с начальником он будет уволен из органов внутренних дел.



