В Югре при пожаре погибла семья из четырех человек: двое - малыши

В городе Пыть Яхе Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на субботу от отравления угарным газом при пожаре в балке погибла семья: 34-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое детей в возрасте 1 и 4 лет.

По данным следствия, около полуночи по местному времени 25 января 2013 года поступило сообщение о возгорании жилого балка по ул. Северная в города Пыть-Яхе. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём. При разборе завалов обнаружены тела четырёх человек: мужчины, женщины и двух девочек.

"По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с электроприборами. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом", - сообщает в субботу пресс-служба СКР.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.