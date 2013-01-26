В Иркутске пропал известный журналист

Полиция разыскивает известного в Иркутске журналиста Юрия Удоденко, который в ночь на субботу, 26 января ушел из дома и не вернулся. Последней с ним разговаривала родственница по мобильному телефону.

Мобильный телефон мужчины остался дома, а второй – отключен. Личный автомобиль Удоденко стоит в гараже.

Сотрудники уголовного розыска опрашивают родственников и коллег 63-летнего журналиста. В последнее время, говорят, у Юрия сложно складывались отношения с одним из близких родственников. Кроме того, пропавший испытывал серьезные проблемы со здоровьем.



