В Ханты-Мансийском автономном округе горел вагончик. Погибли четверо

В городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа в пятницу вечером произошел пожар, унесший жизни четырех человек, из них двое - дети. Полыхал жилой вагончик на улице Северной.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов, вагончик был полностью охвачен огнем. В ходе ликвидации пожара были обнаружены четверо погибших: предположительно - двое взрослых и двое детей. Обстоятельства трагедии уточняются.



