ДТП на Севастопольском проспекте в Москве: погибли два полицейских
26 января 2013, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]
На Севастопольском проспекте в Москве произошло ДТП, в результате которого погибли два полицейских. Авария случилась 26 января в районе дома номер 89 по Севастопольскому проспекту.
Столкнулись грузовик и две легковые машины.
На месте ДТП погиб сотрудник отдела полиции по району Черёмушки. Он находился за рулем личного авто в свободное от службы время. Женщина-полицейский, которая находилась в той же машине, скончалась по пути в больницу.
Полицейский-участник аварии двигался на недопустимо высокой скорости и не убавил газ даже при повороте. Об этом «БалтИнфо» сообщил очевидец ДТП. По данному факту проводится проверка. Степень вины каждого участника ДТП определят эксперты.