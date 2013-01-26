ДТП на Севастопольском проспекте в Москве: погибли два полицейских

На Севастопольском проспекте в Москве произошло ДТП, в результате которого погибли два полицейских. Авария случилась 26 января в районе дома номер 89 по Севастопольскому проспекту.

Столкнулись грузовик и две легковые машины.

На месте ДТП погиб сотрудник отдела полиции по району Черёмушки. Он находился за рулем личного авто в свободное от службы время. Женщина-полицейский, которая находилась в той же машине, скончалась по пути в больницу.

Полицейский-участник аварии двигался на недопустимо высокой скорости и не убавил газ даже при повороте. Об этом «БалтИнфо» сообщил очевидец ДТП. По данному факту проводится проверка. Степень вины каждого участника ДТП определят эксперты.



