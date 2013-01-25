В Великих Луках сотрудник военкомата задержан за взятку от уклониста

В Великих Луках Псковской области с поличным при получении взятки задержан сотрудник военкомата. Задержание произошло «в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по проверке поступившей информации о фактах коррупционной деятельности чиновника», сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области задержали военного чиновника при получении взятки в размере 15 тысяч рублей за выдачу справки для выезда за пределы России уклоняющемуся от военной службы призывнику.

Материалы проверки по данному факту будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки).