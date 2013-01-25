При пожаре в "Триумф-Паласе" по адресу Чапаевский переулок дом 3 пострадала женщина, пожар в высотном здании возник в пятницу около 18.00 мск в квартире на 15-м этаже высотки, по предварительным данным, пострадала женщина, она госпитализирована.

Тушение огня осложнялось тем, что дверь в горящую квартиру была заперта, сотрудники МЧС не сразу её взломали.На месте пожара работают сотрудники МЧС, медики и прокуратуры. Причины пожара, возникшего в одном из элитных жилых комплексов Москвы, выясняются.