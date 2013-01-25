Королева назвала смерть Долматова большой трагедией, правительство шокировано

Правительство Нидерландов шокировано смертью уехавшего из России активиста «Другой России» и участника митинга на Болотной площади 6 мая Александра Долматова, добивавшегося в стране получения статуса политического беженца, заявил вице-премьер Людовик Эшер.

«Праительство было ошеломлено случившемся», - цитирует Эшера Ad.nl.

Также в пятницу голландская королева Беатрикс назвала «большой трагедией» смерть российского оппозиционера в центре для депортируемых (он был найден повешенным 17 января).

Мать Долматова написала письмо на имя королевы, призвав ее содействовать тщательному расследованию смерти своего единственного сына.

В Нидерландах расследованием обстоятельств гибели Долматова занимаются три ведомства: МВД, минюст и минздрав. Практически сразу после кончины оппозиционера полномочный министр посольства Нидерландов Онно Элдеренбош заявил, что власти королевства не связывают самоубийство Долматова с отказом ему в предоставлении политического убежища.