Пожар возник на севере Москвы, у станции метро "Аэропорт" горит квартира в элитном жилом комплексе "Триумф-Палас", квартира на 15-м этаже многоэтажки, где происходит пожар, заперта на замок, поэтому тушение затруднено

Около здания "Триумф-Палас" скопились пожарные машины, высота "Триумф-Паласа" 264 метра, сотрудники МЧС приступили к тушению пожара.