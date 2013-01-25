Адвокат фонда «Общественный вердикт» прорывался к задержанным у Госдумы «с боем»

Адвокат фонда «Общественный вердикт» В. Кушнир долго не мог попасть к задержанным сегодня полицией у Госдумы ЛГБТ-активистам. Он попытался пройти к 20 подзащитным в ОВД «Тверской», однако «странный капитан полиции» не пустил. «Полицейский говорит: «на суде встретитесь», - сообщается на страничке «Общественного вердикта» в Facebook.

Как сообщается, В. Кушнир буквально «с боем» прорывался к задержанным. И сразу из ОВД «Тверской» он направился в прокуратуру с жалобой на грубейшие нарушения, происходящие в ОВД. Речь идет о применении насилия в отношении задержанных.

В Москве сегодня у стен Государственной думы подрались сторонники и противники закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Столкновения начались после того, как две девушки стали целоваться прямо в центре столицы перед Госдумой.

Возмущенные этим действием из числа православных активистов стали закидывать их яйцами и краской. 20 человек задержаны возле Госдумы после стычки "православных миссионеров" с ЛГБТ-активистами. По словам очевидцев, сторонники законопроекта кричали "Москва - не Содом". Оппоненты отвечали: "Москва - не Иран".