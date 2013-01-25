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В Еврейской автономии будут судить судебного пристава

25 января 2013, 15:56 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

В Еврейской автономии будут судить судебного пристава
Фото www.gazeta.a42.ru

Следственными органами СУ СК РФ по ЕАО возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава Биробиджанского районного отдела судебных приставов. Представитель закона подозревается в присвоении чужого имущества и служебном подлоге.

По версии следствия, с июня 2011 по май 2012 года судебный пристав, действуя в рамках исполнительных производств, принимал от должников денежные средства в счет погашения долга по исполнительному документу.

Как сообщила «АН-онлайн» представитель СУСК РФ по ЕАО Наталья Добробабина, полученные суммы на счет отдела судебных приставов злоумышленник не перечислял, не фиксировал их в депозитной книге. Взыскателям денежные средства перечислены не были.

«В некоторых случаях подозреваемый выносил подложные постановления об окончании исполнительных производств. Действиями должностного лица участникам исполнительного производства был причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей. Криминальные факты были выявлены службой собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по ЕАО», - рассказала Наталья Добробабина.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выполняются необходимые следственные действия. Все уголовные дела, возбужденные по выявленным фактам, объединены в одно производство.

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