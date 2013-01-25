В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга из-за пожара эвакуируют жильцов дома

В Адмиралтейском районе Северной столицы из-за пожара эвакуируют жильцов дома, пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу уточняет, что пожар возник в доме № 13 по Подъездному переулку поступило.

Горят, как предварительно установлено, деревянные перекрытия между третьим и четвертым этажами, общая площадь пожара составляет около 500 кв.м.

Пожару в Подъездном переулке присвоен повышенный номер сложности.