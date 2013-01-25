Экс-замначальника свердловского УФСБ покончил с собой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге покончил с собой бывший заместитель начальника управления ФСБ по Свердлоской области Леонид Плотников. Самоубийство силовика произошло 23 января . Полиция обнаружила предсмертную записку.

Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено у мемориала жертвам политических репрессий в Екатеринбурге, который находится на трассе Екатеринбург-Пермь, два дня назад.

Окровавленный труп мужчины нашла женщина-дворник. Она вызвала полицию. При осмотре места происшествия сотрудники полиции нашли пистолет Макарова без глушителя и предсмертную записку, пишет «Российская газета».

У мемориала погиб от выстрела в голову из пистолета Макарова погиб Леонид Плотников, пенсионер 1951 года рождения, бывший сотрудник ФСБ. Плотников с 1999 года занимал должность заместителя начальника облуправления, входил в состав комиссии по реабилитации репрессированных в 30-50-е годы.

Пистолет отправлен на экспертизу, назначен еще ряд экспертиз. Проводится доследственная проверка, приоритетной версией считается самоубийство.