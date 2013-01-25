Завершено следствие по взрыву в волгоградском кафе

Завершено расследование уголовного дела по взрыву, который произошел в кафе «Беладжио» в прошлый февраль. Люди, отмечавшие в тот вечер День Святого Валентина, до сих пор вынуждены проходить лечение и восстановление.

Владелец кафе Андрей Кошкадаев обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Все это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью людей.

По данным следствия, владелец кафе, зная, что имеющиеся газовые горелки предназначены для использования только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, дал указание сотрудникам заведения временно, пока стоят сильные морозы, установить их в зале ресторана. В результате их неправильной эксплуатации 14 февраля 2012 года в кафе произошел взрыв.

Люди отмечали День Святого Валентино, в заведении в этот момент находилось более 40 человек. В результате взрыва 25 человек с ожогами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения. Много месяцев врачи боролись за их жизнь, несколько человек пришлось отправляться в столичные клиники, троих – в специализированные больницы Германии.

Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, все пострадавшие выжили. Но теперь их жизнь превратилась в одну большую трагедию. Всего по уголовному делу признано потерпевшими 39 человек, из которых 6 - жители близлежащих квартир, которым в результате взрыва причинен материальный ущерб.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Наталья Куницкая. – На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном Кошкадаев не признал. Отказался и высказать свою позицию относительно причастности к совершенному преступлению».