В Казани выясняют обстоятельства повреждения пассажирского самолёта

Airbus А-321 ночью 25-го января получил повреждения в аэропорту Казани, обстоятельства аварии выясняет Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, самолет принадлежит "Уральским авиалиниям".

По данным СКР, в хвостовой части фюзеляжа Airbus А-321 обнаружены четыре сквозных пробоины различных размеров, никто из 220 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал, самолет прилетел из Египта.

Следствие рассматривает различные версии образования пробоин, среди которых версия о получении самолетом повреждений в результате контакта с антенной радиомаяка при посадке, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.