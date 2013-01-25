В Москве в эти минуты тушат пожар в строящемся здании башни в деловом центре "Москва-Сити".

По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате пожара нет.

К месту происшествия направлено 20 пожарно-спасательных расчетов. По данным МЧС, пожар происходит между 22 и 23 этажами в 25-этажном строящемся здании. 25-этажное строящееся здание, в котором произошел пожар, находится по адресу: улица Тестовская, дом 8. Возгорание происходит на 22 и 23 этажах.

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что пожар происходит на трех этажах здания — с 22 по 24, передает РИА Новости. Пожару присвоен 2-й номер сложности по пятибалльной шкале.

По словам очевидцев, с верхних этажей строящейся башни валят черные клубы дыма. Полиция перекрыла несколько второстепенных дорог рядом с Третьим транспортным кольцом (ТТК), которые ведут к деловому центру "Москва-Сити". Для обеспечения порядка и организации дорожного движения на место пожара незамедлительно прибыли полицейские.

На место тушения направлен специальный вертолет МЧС РФ, который будет забирать воду в Москве-реке

По последним данным, пострадал один человек - строитель.

"АН" сообщали, что в апреле 2012 года в строящейся башне "Восток" произошел крупный пожар. Пожар с 67-го этажа перекинулся на несколько этажей. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Пожар тушили в течение нескольких часов, в том числе при помощи вертолетов. Никто не пострадал.