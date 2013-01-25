В ДТП на Урале погибла семья, выжил грудной ребёнок

В ДТП на Урале погибла семья, сиротой остался грудной ребёнок, авария произошла на границе Свердловской и Тюменской областей, столкнулись "Дэу Нексия" и "Дэу «Матиз", погибшие находились во второй иномарке.

Водитель и пассажир "Дэу Нексия" госпитализированы, погибшие - водитель, его супруга и 14-летняя девочка, грудной ребёнок госпитализирован.

Предварительно установлено, что одна из двух иномарок выехала на встречную полосу.