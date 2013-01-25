В Воронежской области за неделю дважды обрушился мост, есть жертвы

В Воронежской области дважды за неделю обрушился поставленный на ремонт мост: оба раза с человеческими жертвами. Итог техногенной аварии в человеческом измерении – трое погибших, четверо раненых. Все пострадавшие – сотрудники ремонтных служб, а среди погибших гендиректор ООО «Новый вектор».

Первое обрушение пролёта моста через реку Ворона, которая протекает по востоку Воронежской области, случилось 13 января. Следующая трагедия произошла спустя 6 дней: строение продолжило разрушаться по принципу «домино». Причиной аварии могла стать перегрузка конструкции вследствие размещения между опорами моста подъёмного механизма.

В начале нынешней недели на заседании президиума областного правительства, где обсуждалось ЧП, Воронежский губернатор Алексей Гордеев назвал проводившую работы строительную организацию «недееспособной» и высказался критически о проекте в целом.

По факту обрушения двух пролетов моста возбуждено уголовное дело.

Как сообщил «АН-онлайн» старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Воронежской области Сергей Глазьев, для установления причин катастрофы потребуется проведение специальных экспертиз. Помимо исследования технологической стороны, в рамках следствия также предстоит проверка проводивших работы подрядной и субподрядной организаций.