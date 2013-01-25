В Москве сегодня утром ЧП произошло на станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Мужчина упал под прибывающий поезд и погиб.

В связи с инцидентом в 10:34 было снято напряжение с контактного рельса для извлечения человека с путей. ЧП произошло на путях при движении в сторону центра города. Движение поездов не осуществлялось на участке между станциями "Беговая" и "Тушинская". Затем поезда начали курсировать от "Выхино" до "Беговой" и от "Тушинской" до "Планерной".

По состоянию на 11:00 мск поезда на Таганско-Краснопресненской линии следовали с увеличенным интервалом.