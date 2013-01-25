В Хабаровске расследуют гибель солдата-срочника

Военная прокуратура Восточного округа выясняет причины и обстоятельства гибели призывника в одной из частей под Хабаровском. Как сообщает пресс-служба ведомства, он был найден повешенным еще 19 января. Почему сообщение об этом обнародовано лишь сегодня, не уточняется.

По предварительным данным, солдат-срочник из Пермского края Ильнар Закиров покончил жизнь самоубийством. Юноша пропал накануне вечером 18 января, на следующий день утром его нашли уже мертвого с петлей на шее на территории части. По одной из версий, трагедия произошла из-за неуставных отношений – над рядовым издевался один из младших командиров.

Сейчас в воинской части 51460 ведется прокурорская проверка. Прокурорам уже поступают жалобы от военнослужащих на побои и денежные поборы. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Подозреваемый, младший сержант части, заключен под стражу. Тело Ильнара Закирова, по данным пермских СМИ, будет доставлено на родину 26 января. Родственники не верят в версию самоубийства и хотят добиться повторной судмедэкспертизы.