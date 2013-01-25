Бизнесмен на борту самолета устроил скандал, угрожая убить пилота (ВИДЕО)

Саратовский предприниматель 54-летний Сергей Кабалов устроил пьяный дебош на борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшего рейс в Хургаду. Вместо представителей встречающей стороны Кабалова в аэропорту в Египте встретила полиция. Известно, что на борту самолета курить запрещено. Сергей Кабалов направился на курорт на Красное море с супругой и маленькой дочкой. На борту самолета он захотел покурить во время полета на высоте 12 тысяч метров, но бортповодники напомнили, что курить - запрещено. Кабалов буквально рассвирепел. Он начал кричать, угрожал убийством. Кабалов рвался в кабину пилотов, чтобы потребовать посадить самолет. "Сначала я вас всех поимею, а потом решим", - орал 54-летний бизнесмен и неожиданно заявил: "Я спецназ ГРУ, я депутат! Я могу любого человека убить двумя пальцами".

Когда 24-летний стюард Денис Вафин доложил пилоту об инцидента в салоне самолета, Кабалов накинулся на него. Дебошир ударил коленом в лицо и несколько раз ударил головой об стену. Большинство пассажиров были в панике, дети плакали, передает портал saratovnews.ru.

По словам членов экипажа, по прибытии в Египет дебошира сдали местной полиции, но по другим данным, он сейчас спокойно отдыхает вместе с семьей. Сообщается, что его даже не стали задерживать - мужчина прикрылся трехлетней дочкой, взяв ее на руки. В Саратове Сергей Кабалов занимается ресторанным, торговым и транспортным бизнесом.

Отметим, нападение на любого члена экипажа самолета расценивается как захват воздушного судна. Пострадавший бортпроводник намерен довести дело до суда, он уже подал заявление в правоохранительные органы.