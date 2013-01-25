В аэропорту Казани самолет Airbus А-321 при посадке получил повреждения

В аэропорту Казани самолет Airbus А-321 при посадке получил множественные повреждения, сообщается, что пассажирский самолет задел хвостом курсовой маяк, никто из пассажиров не пострадал, сообщил представитель ГУМЧС.

Инцидент в казанском аэропорту произошёл около 4:00 мск. Самолет следовал рейсом Шарм-эль-Шейх - Казань, расследованием происшествия займётся прокуратура.