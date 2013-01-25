В Сургуте из-за прорыва теплотрассы два автомобиля утонули в кипятке

В Сургуте из-за прорыва теплотрассы без горячей воды остались несколько промышленных зданий, магазинов и офисов. Кипяток хлынул на улицу, и два автомобиля провалились под землю.

За несколько минут на парковке перед торговым центром образовалось настоящее озеро из кипятка. Движение автомобилей по соседним улицам из-за аварии пришлось перекрыть.

По словам сотрудников коммунальных служб сургута, прорыв теплотрассы произошел из-за резкого перепада температуры на улице и ветхого трубопровода. Власти Сургута пообещали возместить ущерб владельцам пострадавших автомобилей. В настоящее время авария на теплотрассе уже ликвидирована.