В Якутии на нефтебазе в поселке Жатай горит нефтебаза
25 января 2013, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
25 января 2013, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
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