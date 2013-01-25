В Якутии на нефтебазе в поселке Жатай горит нефтебаза, по данным местных Интернет-СМИ, пожар возник около 11.00 по местному времени, в ходе зачистки пустого резервуара нефтебазы "Саханефтегазсбыт".

Ёмкость, где возник огонь,расплавилась и осела, к настоящему времени пожар локализован, пострадал и госпитализирован водитель нефтебазы, он госпитализирован с ожогами.

Причина возгорания устанавливается, на месте пожара на нефтебазе работает комиссия в составе специалистов нефтебазы и МЧС.