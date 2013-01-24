Водитель Volvo, в которую попали части Ту-204, лежит в больнице (ВИДЕО)

Георгий Жиденко, который был за рулем автомобиля Volvo, в который попало колесо от шасси самолета Ту-204, потерпевшего крушение во Внукове сейчас лежит в хирургическом отделении в больнице подмосковного поселка Селятино.

У 62-летнего горного инженера Георгия Жиденко компрессионный перелом шейного отдела позвоночника. Георгий Георгиевич провел на больничной койке уже два месяца.

Свидетельские показания Жиденко записали сотрудники ГИБДД. Автомобиль эвакуирован на ремонтную стоянку автодилера.

После крушения самолета в конце декабря сообщалось, что водитель машины, в которую попали части самолета на Киевском шоссе, не пострадал. Георгий Жиденко отказался от услуг "скорой помощи". Он успел отпраздновать Новый Год. Но в первых числах января сильные боли в спине вынудили обратился к врачам.

Отношения между пострадавшим, который ехал на машине домой, а попал под самолет, и страховой компанией сейчас на стадии переговоров.

Ситуация оказалась нетипичной для автостраховщиков. Происшествие произошло на трассе, но столкнулся автомобиль с самолетом. За два месяца, представители авиакомпании Red Wings ни разу даже не позвонили пострадавшему мужчине.

Отношения между пострадавшим и страховой компанией на стадии переговоров. Еще неизвестно, возместят ли страховщики ущерб здоровью водителя, который просто ехал с работы домой и попал под самолет.

Напомним, МАК назвал причины крушения Ту-204.