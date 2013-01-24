Прокурор ответит за лосей

31 января в Саранске начнется судебный процесс, в котором в качестве обвиняемого предстоит выступить временно отстраненному от исполнения своих обязанностей прокурору Инсарского района Мордовии. Служителю надзорного органа вменяется в вину отстрел животных без оформления соответствующих документов. Фактически, районный прокурор обвиняется в браконьерстве.

26 декабря 2010 года прокурор Николай Акимов и председатель правления Инсарской районной общественной организации «Клуб правильной охоты «Исса» Евгений Мелешкин охотились в районе деревни Старая Петровка, где застрелили трех лосей. Никаких документов, дающих право на отстрел этих животных, у них не было.

По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело, общий ущерб, который браконьеры нанесли государству, составил почти полмиллиона рублей. Летом 2012 года дело было направлено для рассмотрения в Инсарский районный суд, однако заседания так и не состоялись: двое судей, назначенные вести процесс, по очереди взяли самоотвод, объяснив свои поступки тем, что не могут быть объективными. В связи с этим, уголовное дело в отношении Акимова и Мелешкина будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Саранска.