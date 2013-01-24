У дома №2 по улице Измайловский вал в машине обнаружено тело мужчины

На востоке Москвы в четверг вечером полицейские обнаружили в автомобиле у дома №2 по улице Измайловский вал тело неизвестного мужчины. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Оперативники при отработке территории в Измайлово обратили внимание на подозрительного мужчину, выходившего из машины. Увидев полицейских, он попытался скрыться. Но стражи порядка его задержали. В ходе проверки в автомобиле сотрудники полиции обнаружили тело неизвестного человека.