В Чечне уничтожена группа террористов, в том числе братья Гакаевы

В Чечне в четверг в ходе спецоперации в Веденском районе была уничтожена группа из 11 боевиков, в числе убитых - братья Хусейн и Муслим Гакаевы и Абу-Супьян Джабраилов по кличке «Пилек».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Гакаевы были командирами бандитов даже опаснее, чем Доку Умаров.

Лидеры чеченских сепаратистов Хусейн и Муслим Гакаев были объявлены в розыск за нападение на родовое село Рамзана Кадырова Центорой в 2010 году и взрывы в Грозном в 2012 году.

«Доку Умаров болтун, каковым был и Радуев. Умаров - настоящая скрытая маска и ничего из себя не представляет. Уничтоженные Муслим и Хусейн Гакаевы командовали бандгруппами с первых дней начала контртеррористической операции. На их совести десятки невинно убитых сотрудников полиции, военнослужащих, учителей, директоров предприятий, религиозных деятелей», - подчеркнул Рамзан Кадыров.

По его словам, Муслим Гакаев лично подготовил 27 подрывников, которые осуществили самоподрывы в Грозном и других населенных пунктах 2-3 года назад. «Они убили имама населенного пункта Элистанжи, шейха Абдулвахида, они ворвались в его дом, вывели на улицу и расстреляли его на глазах у детей и супруги. При этом они даже не прислушивались к его мольбам дать ему дочитать Коран, они сожгли дом, где находились экземпляры Корана», - сказал Кадыров.

Он отметил, что среди уничтоженных 11 боевиков есть и эмиры поменьше рангом, сообщается на сайте правительства Чечни.

«Среди уничтоженных боевиков в ходе спецоперации в Веденском районе опознан еще один главарь бандгруппы. Это Абу-Супьян Джабраилов по кличке «Пилек», - сообщил Глава Чеченской Республики.

«Абу-Супьян Джабраилов по кличке «Пилек» являлся главарем бандгруппы и причастен к серии тяжких преступлений. Он отличался особой жестокостью, беспричинно убивал мирных граждан, религиозных деятелей и сотрудников правоохранительных органов. Джабраилов разыскивался органами внутренних дел за совершение ряда тяжких преступлений», - отметил Кадыров.

По словам Рамзана Кадырова, проведенная в Веденском районе операция является результатом продолжительной работы, которая выполнена совместно усилиями МВД по ЧР, ФСБ и других силовых ведомств. Также поддержка оказывалась администрациями населенных пунктов и местным населением.

Он отметил, что «задача заключается в том, чтобы в горах ЧР не осталось ни одного шайтана».